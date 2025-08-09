#
Крепкая ходовая, надежные мотор и коробка — неубиваемая иномарка по приятной цене

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Ford Focus с пробегом

Вопрос выбора качественного и надежного автомобиля с пробегом стоит довольно остро.

На рынке есть огромное количество моделей, причем одни из них удачные, а другие имеют свои «болячки». Как не ошибиться с выбором и купить иномарку, которая будет служить верой и правдой, не доставляя хлопот?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал российский рынок автомобилей с пробегом и выбрал несколько достойных автомобилей, которые с полной уверенностью можно назвать удачными. Один из них – Ford Focus.

Ford Focus
Ford Focus

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Продавали Ford Focus в кузовах седан, хэтчбек и универсал. Выпускали автомобили в Санкт-Петербурге.

Хорошая репутация у Фокусов сложилась благодаря удачной линейке двигателей – сомнительных вариантов среди них нет.

В сущности, можно брать любой мотор – даже дизель 1.8 (115 л.с.), хотя он никаких весомых преимуществ не дает, а хлопот с ним больше. Атмосферники 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 наделены некоторыми недостатками, но в целом подводят редко и ходят свыше 250 тысяч км, а часто и 350-400 тысяч.

Оптимальным по балансу надежности и ресурса признан 100-сильный 1.6. Сочетается он с механикой или четырехступенчатым гидроавтоматом 4F27E. И коробки передач какой-то особой живучестью уже не отличаются.

У механической коробки IB5 слабыми оказались синхронизаторы второй передачи, хотя общий ресурс и неплох. Автомат хорош тем, что многие виды ремонта доступны без демонтажа. Но ремонт может потребоваться уже в районе 150-200 тысяч км пробега – для замены изношенных элементов.

Стойки стабилизаторов, ступичные подшипники и сайлентблоки часто не выдерживают пробегов 100 тысяч км. На возрастных машинах наблюдаются множественные проблемы с электрикой: моторчик печки, обогрев сидений, подсветка номерного знака и другое.

Интерьер Ford Focus

С остальными доступными и крепкими иномарками из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Ford
09.08.2025 
Фото:Ford
Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+37