Внешность нового компактного кроссовера Volkswagen рассекретили до премьеры

В Сети появились первые изображения нового Volkswagen T-Roc

В преддверии официального показа в Сети появились ранние изображения нового кроссовера Volkswagen T-Roc.

Его передняя часть оформлена в духе Golf с узкими фарами, соединенными тонкой светящейся полосой. В нижней части размещён оригинальный воздухозаборник с крупной сеткой и элементами в форме бумеранга.

Кроссовер имеет пластиковый обвес вокруг колесных арок, черную крышу и сильно наклонённую заднюю стойку, а также серебристые рейлинги на крыше.

Volkswagen T-Roc

Задняя часть выполнена почти вертикально, с узкой световой полосой, схожей с новыми моделями Tiguan и Taos. Обтекаемый бампер лишен вырезов для выхлопных труб.

Volkswagen T-Roc

Ожидается, что новая версия T-Roc будет представлена на автосалоне в Мюнхене в следующем месяце. Кроссовер построен на платформе MQB Evo, что объединяет T-Roc с актуальным Golf, и, вероятно, они будут иметь общие силовые агрегаты.

Источник: Carscoops