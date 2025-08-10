Экология
Красивый футуристичный лифтбек собрал 10000 предзаказов за 7 минут

В Китае прошла премьера электрического лифтбэка XPeng P7

В Китае состоялась презентация электрического лифтбэка XPeng P7, который сразу же стал рассматриваться как главный соперник модели Xiaomi SU7.

Несмотря на то, что цены на новинку пока не озвучены, продажи ожидаются в этом месяце. Компания сообщает, что за 6 минут и 37 секунд было получено 10 тысяч заявок на покупку автомобиля. Для предзаказа требуется депозит всего в 100 юаней (приблизительно 14 долларов), что также дает право на скидку в 3000 юаней (примерно 420 долларов).

XPeng P7 имеет футуристичный внешний вид и значительно увеличенные размеры по сравнению с предыдущей моделью: его габариты составляют 5017х1970х1427 мм, а колесная база достигает 3008 мм.

XPeng P7
XPeng P7
Для новинки предусмотрена силовая установка с одним или двумя моторами мощностью 367 или 595 л.с. Возможен выбор между двумя батареями, которые обеспечивают пробег на одном заряде 702 или 820 км по методике CLTC.

Интерьер XPeng P7
Интерьер XPeng P7

В оснащение входят цифровая панель с 8,8-дюймовым экраном, мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном на базе Snapdragon 8295P и проекционный экран размером 87 дюймов с функцией дополненной реальности. XPeng P7 построен на платформе с 800-волтовой системой, что позволяет ему быстро заряжаться.

XPeng P7
XPeng P7
XPeng P7
XPeng P7
Интерьер XPeng P7

Источник: Autohome

