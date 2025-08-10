Красивый футуристичный лифтбек собрал 10000 предзаказов за 7 минут

В Китае прошла премьера электрического лифтбэка XPeng P7

В Китае состоялась презентация электрического лифтбэка XPeng P7, который сразу же стал рассматриваться как главный соперник модели Xiaomi SU7.

Несмотря на то, что цены на новинку пока не озвучены, продажи ожидаются в этом месяце. Компания сообщает, что за 6 минут и 37 секунд было получено 10 тысяч заявок на покупку автомобиля. Для предзаказа требуется депозит всего в 100 юаней (приблизительно 14 долларов), что также дает право на скидку в 3000 юаней (примерно 420 долларов).

XPeng P7 имеет футуристичный внешний вид и значительно увеличенные размеры по сравнению с предыдущей моделью: его габариты составляют 5017х1970х1427 мм, а колесная база достигает 3008 мм.

XPeng P7

Для новинки предусмотрена силовая установка с одним или двумя моторами мощностью 367 или 595 л.с. Возможен выбор между двумя батареями, которые обеспечивают пробег на одном заряде 702 или 820 км по методике CLTC.

Интерьер XPeng P7

В оснащение входят цифровая панель с 8,8-дюймовым экраном, мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном на базе Snapdragon 8295P и проекционный экран размером 87 дюймов с функцией дополненной реальности. XPeng P7 построен на платформе с 800-волтовой системой, что позволяет ему быстро заряжаться.

Источник: Autohome