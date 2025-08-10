#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Популярный в России бренд готовит новый семейный кроссовер со смешным расходом

Jetour анонсировал старт продаж нового кроссовера Shanhai L7 Plus с 18 августа

Jetour сообщил о начале предварительных продаж нового среднеразмерного внедорожника Shanhai L7 Plus, которые запланированы на 18 августа. Официальная презентация модели пройдет на автосалоне в Чэнду.

Рекомендуем
Новый кроссовер Лада — все подробности

Автомобиль будет предлагаться как семейный кроссовер в вариантах на пять и семь мест, а ожидаемая стоимость составит менее 200 000 юаней, что соответствует приблизительно 2,2 млн рублей.

Shanhai L7 Plus отличается современным дизайном, с характерной световой полосой спереди и фарами, выполненными в форме буквы «J», что перекликается с логотипом бренда. Размеры внедорожника составляют 4810 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1705 мм в высоту, а колёсная база достигает 2820 мм.

Jetour Shanhai L7 Plus
Jetour Shanhai L7 Plus
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Внутри автомобиля установлен 15,6-дюймовый экран, который можно наклонять на 10 градусов, а также продвинутая система Tour OS 3.0, обладающая расширенной языковой моделью для голосового управления.

Интерьер Jetour Shanhai L7 Plus
Интерьер Jetour Shanhai L7 Plus

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Под капотом Shanhai L7 Plus разместилась подключаемая гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора мощностью 115 кВт (154 л.с.) и электромотора. Суммарная мощность обоих составляет 265 кВт (355 л.с.) с пиковым крутящим моментом в 530 Н·м.

Аккумулятор ёмкостью 32,659 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 167 км, а общая дальность в комбинированном режиме достигает 1700 км при расходе топлива 5,25 л на 100 км.

Jetour Shanhai L7 Plus
Jetour Shanhai L7 Plus
Интерьер Jetour Shanhai L7 Plus
Интерьер Jetour Shanhai L7 Plus

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 13556
10.08.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0