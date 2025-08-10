Популярный в России бренд готовит новый семейный кроссовер со смешным расходом
Jetour сообщил о начале предварительных продаж нового среднеразмерного внедорожника Shanhai L7 Plus, которые запланированы на 18 августа. Официальная презентация модели пройдет на автосалоне в Чэнду.
Автомобиль будет предлагаться как семейный кроссовер в вариантах на пять и семь мест, а ожидаемая стоимость составит менее 200 000 юаней, что соответствует приблизительно 2,2 млн рублей.
Shanhai L7 Plus отличается современным дизайном, с характерной световой полосой спереди и фарами, выполненными в форме буквы «J», что перекликается с логотипом бренда. Размеры внедорожника составляют 4810 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1705 мм в высоту, а колёсная база достигает 2820 мм.
Внутри автомобиля установлен 15,6-дюймовый экран, который можно наклонять на 10 градусов, а также продвинутая система Tour OS 3.0, обладающая расширенной языковой моделью для голосового управления.
Под капотом Shanhai L7 Plus разместилась подключаемая гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора мощностью 115 кВт (154 л.с.) и электромотора. Суммарная мощность обоих составляет 265 кВт (355 л.с.) с пиковым крутящим моментом в 530 Н·м.
Аккумулятор ёмкостью 32,659 кВт∙ч обеспечивает запас хода на электротяге до 167 км, а общая дальность в комбинированном режиме достигает 1700 км при расходе топлива 5,25 л на 100 км.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: CarNewsChina