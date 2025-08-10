Популярный в России бренд готовит новый семейный кроссовер со смешным расходом

Jetour анонсировал старт продаж нового кроссовера Shanhai L7 Plus с 18 августа

Jetour сообщил о начале предварительных продаж нового среднеразмерного внедорожника Shanhai L7 Plus, которые запланированы на 18 августа. Официальная презентация модели пройдет на автосалоне в Чэнду.

Автомобиль будет предлагаться как семейный кроссовер в вариантах на пять и семь мест, а ожидаемая стоимость составит менее 200 000 юаней, что соответствует приблизительно 2,2 млн рублей.

Shanhai L7 Plus отличается современным дизайном, с характерной световой полосой спереди и фарами, выполненными в форме буквы «J», что перекликается с логотипом бренда. Размеры внедорожника составляют 4810 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1705 мм в высоту, а колёсная база достигает 2820 мм.

Jetour Shanhai L7 Plus

Внутри автомобиля установлен 15,6-дюймовый экран, который можно наклонять на 10 градусов, а также продвинутая система Tour OS 3.0, обладающая расширенной языковой моделью для голосового управления.

Интерьер Jetour Shanhai L7 Plus

Под капотом Shanhai L7 Plus разместилась подключаемая гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора мощностью 115 кВт (154 л.с.) и электромотора. Суммарная мощность обоих составляет 265 кВт (355 л.с.) с пиковым крутящим моментом в 530 Н·м.

Аккумулятор ёмкостью 32,659 кВт∙ч обеспечивает запас хода на электротяге до 167 км, а общая дальность в комбинированном режиме достигает 1700 км при расходе топлива 5,25 л на 100 км.

Источник: CarNewsChina