#
Стойкий кузов, крепкая ходовая, понятный мотор — отличная иномарка за полмиллиона

Эксперт «За рулем» перечислил удачные версии Nissan Tiida с пробегом

Приличных иномарок за полмиллиона рублей сейчас днем с огнем не сыскать.

На рынке есть огромное количество моделей, причем одни из них удачные, а другие имеют определенные недостатки, присущие конкретным моделям. Как не ошибиться с выбором и купить иномарку, которая будет служить верой и правдой, не доставляя хлопот?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал российский рынок автомобилей с пробегом и выбрал несколько достойных автомобилей, которые с полной уверенностью можно назвать удачными. Один из них – Nissan Tiida.

Nissan Tiida
Nissan Tiida

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Цены на 15-летние Nissan Tiida стартуют от 550 тысяч рублей. Лучшие экземпляры с пробегами менее 100 тысяч км стоят от 800 тысяч рублей.

Седан и пятидверный хэтчбек продавались примерно одинаково. Нам везли машины мексиканской сборки. Две трети экземпляров на вторичном рынке – с автоматической трансмиссией.

Праворульная японская версия с мотором 1.5 и вариатором – сомнительный выбор. То, что продавали у нас официально, намного лучше.

Двигатель HR16DE 1.6 (110 л.с.) досконально у нас изучен, неприхотлив и обычно служит 300-350 тысяч км. Сочетается он с механикой (разновидность прекрасной коробки Renault JH3) или четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco RE4F03A. Его архаичность и задумчивость компенсируются простотой в ремонте и большим ресурсом. На многих машинах автомат доживает до 300 тысяч км без вмешательств – при регулярной замене масла. Хотя к 200 тысячам часто актуальна замена изношенных втулок, прокладок и фрикционов.

На возрастных машинах часто есть недостатки по электрике. Материалы салона – не самого высокого качества. Зато нет никаких особых слабостей в подвеске, и кузов неплохо противостоит

Интерьер Nissan Tiida

С остальными доступными и крепкими иномарками из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 74564
10.08.2025 
Фото:Nissan
