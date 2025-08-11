#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Владельцам китайских авто с пробегом приходится продавать их с большими скидками

Эксперт Москвин: владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены

Владельцы китайских автомобилей с пробегом вынуждены продавать свои машины с большими скидками, составляющими иногда более 40%. Максим Москвин, руководитель нижегородского филиала автомобильного маркетплейса Fresh, отметил, что собственники таких автомобилей не готовы морально к такой ситуации.

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Например, если человек купил китайский автомобиль два года назад за 3 миллиона рублей, то сейчас может продать его лишь за 1,7 миллиона рублей, что составляет более 40% пониженной стоимости. Обидно это и тем, кто приобрел машину в январе текущего года.

Тогда самая простая модель Chery Tiggo 4 Pro стоила 1,9 миллиона рублей, а сейчас дилер предложит ее за 1,7 миллиона. Таким образом, тот, кто купил её в январе, сможет продать как частное лицо за 1,3–1,4 миллиона рублей, добавил Москвин.

Эксперт объяснил, что цены на вторичном рынке упали из-за давления со стороны дилеров и автопроизводителей, которые, ожидая повышения утильсбора, завезли в Россию слишком много автомобилей и теперь хотят освободить склады и замороженные средства.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

По его мнению, осенью цены могут снова начать расти, когда исчезнут специальные предложения на новые автомобили, за которыми потянутся и машины с пробегом. Кроме того, большинство продавцов одной машины планирует, сколько им потребуется доплатить за новую, что также влияет на рынок.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 744
11.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1