Владельцам китайских авто с пробегом приходится продавать их с большими скидками

Эксперт Москвин: владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены

Владельцы китайских автомобилей с пробегом вынуждены продавать свои машины с большими скидками, составляющими иногда более 40%. Максим Москвин, руководитель нижегородского филиала автомобильного маркетплейса Fresh, отметил, что собственники таких автомобилей не готовы морально к такой ситуации.

Например, если человек купил китайский автомобиль два года назад за 3 миллиона рублей, то сейчас может продать его лишь за 1,7 миллиона рублей, что составляет более 40% пониженной стоимости. Обидно это и тем, кто приобрел машину в январе текущего года.

Тогда самая простая модель Chery Tiggo 4 Pro стоила 1,9 миллиона рублей, а сейчас дилер предложит ее за 1,7 миллиона. Таким образом, тот, кто купил её в январе, сможет продать как частное лицо за 1,3–1,4 миллиона рублей, добавил Москвин.

Эксперт объяснил, что цены на вторичном рынке упали из-за давления со стороны дилеров и автопроизводителей, которые, ожидая повышения утильсбора, завезли в Россию слишком много автомобилей и теперь хотят освободить склады и замороженные средства.

По его мнению, осенью цены могут снова начать расти, когда исчезнут специальные предложения на новые автомобили, за которыми потянутся и машины с пробегом. Кроме того, большинство продавцов одной машины планирует, сколько им потребуется доплатить за новую, что также влияет на рынок.

Источник: «Газета.Ru»