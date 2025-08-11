#
Как изменился российский рынок праворульных машин за последние 10 лет?

Больше изменений претерпел рынок праворульных автомобилей с пробегом в Сибири

В Сибири, Дальнем Востоке и Урале наблюдается снижение доли праворульных автомобилей в продаже.

Аналитики провели исследование, изучив изменения за прошедшие десять лет на рынке подержанных авто возрастом до 15 лет в крупных регионах. Больше всего изменений произошло на рынке автомобилей с пробегом в Сибири, тогда как ситуация в Приморье оказалась более стабильной.

На Дальнем Востоке праворульные машины традиционно составляют большую долю, чем на западе страны, что связано с их импортом из Японии и доступностью. Географическое положение региона, включая близость к азиатским рынкам и высокие транспортные расходы для доставки отечественных авто, способствовало регулярному поступлению новых моделей на вторичный рынок. Автолюбители могли легко приобрести новые праворульные автомобили без пробега.

Однако с 2014 и еще больше после 2023 года обновление вторичного рынка праворульными авто значительно сократилось. Санкции оказали серьезное воздействие, ограничив поступление бюджетных праворульных автомобилей, в то время как увеличение утильсбора стало причиной роста цен на беспробежные машины из других стран Азии, что снизило их доступность. В результате на вторичном рынке значительно уменьшилось количество объявлений о продаже праворульных автомобилей, и особенно это коснулось Сибери.

В Новосибирской области за десять лет доля праворульных машин упала в 1,5 раза: если в июле 2015 года каждая третья машина имела правый руль, то в июле 2025 года – лишь каждая пятая. В Омской области также снижение составило 1,5 раза: праворульные автомобили встречаются лишь в одном из восьми объявлений, тогда как десять лет назад – в каждом пятом. В Иркутской области, где в 2015 году почти каждая вторая машина была с правым рулем, сейчас их доля упала на 30% до 39%.

На Урале ситуация также ухудшилась, падение доли праворульных автомобилей составило 50%. В Свердловской области праворульные машины встречались в каждом тринадцатом объявлении, а сейчас – только в одном из 22. Основными предпочтениями автолюбителей Урала являются Honda Freed, Nissan Note, Toyota Vitz, Honda Stepwgn и Honda Fit.

В Дальнем Востоке, где ранее доля праворульных автомобилей превышала 80%, количество таких машин уменьшилось незначительно благодаря многим автомобилям, ввезенным до введения санкций. В Приморье и Хабаровском крае предложение праворульных машин практически не изменилось, сохраняясь на уровне около 80%. Популярными моделями в этом регионе стали Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Corolla Fielder, Toyota Vitz и Nissan Note.

Источник: Российская газета

