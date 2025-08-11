#
Рассекречен новый седан Audi с автопилотом и внушительным запасом хода

FAW Audi представило электрический седан A6L e-tron с запасом хода 785 км

Совместное предприятие FAW Audi готовится к запуску нового электрического седана A6L e-tron, который уже появился в каталоге китайского Минпрома с реальными фотографиями и основными характеристиками.

Audi A6L e-tron:
Audi A6L e-tron:

Этот седан будет оснащен аккумулятором емкостью 106,7 кВтч, что обеспечит запас хода на уровне 785 километров (не уточняются условия испытаний).

Audi A6L e-tron: построен на платформе PPE и получит автопилот от Huawei Qiankun. Производство модели будет налажено на заводе Audi FAW New Energy в Чанчуне, а начало продаж запланировано на 2025 год.

Audi A6L e-tron:
Audi A6L e-tron:
Размеры Audi A6L e-tron составляют 5073x1950x1522 мм, а колесная база – 3076 мм. Максимальная мощность электродвигателя достигнет 353 л.с., а поставщиком аккумуляторов станет компания CATL.

Источник: ITHome

Лежнин Роман
Фото:Минпромторг КНР
Количество просмотров 1547
11.08.2025 
Фото:Минпромторг КНР
