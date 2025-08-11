#
В Россию привезли самый экономичный Volkswagen Touareg: сколько за него просят?

В РФ стартовали продажи Volkswagen Touareg eHybrid по цене 16,59 млн рублей

В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Touareg eHybrid, который в комплектации Elegance оценен в 16,59 миллионов рублей.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Этот внедорожник приводится в движение 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 381 л.с. и оборудован аккумулятором с емкостью 17,9 кВтч. Согласно методике WLTP, его расход топлива составляет 2,6 л на 100 км. Запас хода на электротяге составляет всего 46 км, однако динамика весьма впечатляющая – разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Touareg eHybrid построен на платформе MLB Evo и включает пневмоподвеску, собственный полный привод 4MOTION и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Интерьер Volkswagen Touareg
Интерьер Volkswagen Touareg
В его оснащение входят кожаный салон с вентиляцией, подогревом и массажем передних сидений, медиасистема с крупным сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, колеса диаметром 20 дюймов, адаптивный круиз-контроль и множество ассистентов для водителя.

Напоминаем, на прошлой неделе стало известно о планах Volkswagen прекратить производство Touareg, при этом новый автомобиль не будет иметь прямого преемника.

Источник: SpeedMe

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 431
11.08.2025 
Фото:Volkswagen
Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2