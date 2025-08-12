Грядущая выставка познакомит вас с кучей интересных автомобилей марки ВАЗ

Фестиваль «ЖиФест» 2025 пройдет 16 августа на площадке НКП «Русь» в Подмосковье

16 августа на красочной площадке НКП «Русь» в Подмосковье откроет свои двери международный фестиваль любителей марки ВАЗ – «ЖиФест». Фестиваль пройдет в девятый раз.

Профессионалы своего дела, автолюбители и просто интересующиеся автомобильной тематикой окунутся в мир, созданный для них мультиформатным фестивалем «ЖиФест», который предложит своим посетителям платформу для демонстрации автомобилей, обмена опытом и участия в автоспортивных мероприятиях.

Под открытым небом соберется более 5000 человек, чтобы насладиться крупнейшей выставкой автомобилей марки ВАЗ. Со всех уголков страны организованными колоннами приедут более 2000 автомобилей. Колонны ведут региональные представители – гости фестиваля с горящими глазами, которые ежегодно собирают колонны в своем регионе и координируют их передвижение до фестиваля.

На фестивале вас ждут выступления артистов, конкурсы, дрифт-битва «Жигули против всех» и басс-битва «Жигули против всех», которые сделают этот день незабываемым для посетителей фестиваля. Любители активного отдыха смогут получить свою порцию адреналина за рулем дрифт-трайка, карта и симулятора или пассажиром в дрифт-такси.

Самые маленькие посетители тоже не будут скучать. Покормить корову, погладить енота и посмотреть на верблюда можно в контактном зоопарке, расположенном на территории фестиваля. В течение дня на территории фестиваля будут развлекать и оставлять только положительные эмоции актеры цирка, ходулисты и акробаты. В середине дня и на закрытии фестиваля состоится фаер-шоу.

Программа фестиваля не заставит скучать. В 10:00 начинается работа фестиваля, а вот с 12:00 ждет жара. Яркое официальное открытие, концерт от радиостанции «Калина Красная», конкурс красоты и стиля «Мисс ЖиФест», розыгрыши призов от партнеров фестиваля, а ближе к вечеру сцену раскачает крутой сет от DJ Topor. В 18:00 на главной сцене пройдет масштабное награждение всех победителей в ключевых активностях фестиваля. На сцену выйдут региональные представители, прекрасная Мисс ЖиФест, владельцы Топ-10 автомобилей фестиваля и победители дрифт-битвы.

Жемчужиной фестиваля является розыгрыш автомобиля. Розыгрыш станет закрывающим мероприятием фестиваля и проводится среди присутствующих. Каждый год один из посетителей фестиваля уезжает на новом автомобиле, а в прошлом году счастливых победителей было двое! Для участия в розыгрыше необходимо купить купон, кинуть его в лототрон и быть на фестивале во время розыгрыша.

«Когда мы делали первый фестиваль, мы думали, что вообще никто не приедет, но для нас стало шоком, что во время открытия кассы мы обнаружили огромную очередь из автомобилей со всех уголков страны и ближнего зарубежья. И теперь каждый год мы стараемся сделать наш фестиваль лучше, комфортнее и интереснее для наших гостей, которые вместе с нами "болеют" автомобилями», – поделился эмоциями организатор мероприятия Антон Хробостров.

Как проходил фестиваль в предыдущие годы, а также узнать подробности и тайминг мероприятия можно на официальном сайте.