Легендарный внедорожник Toyota привезли в Россию: сколько он сейчас стоит

В России начинается продажа обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который поступает на рынок через схему параллельного импорта. Стоимость автомобиля начинается от 14,5 миллиона рублей.

Глобальная премьера Toyota Land Cruiser 300 прошла весной текущего года, спустя три года после дебюта модели третьего поколения. После рестайлинга внедорожник получил лишь незначительные изменения в техническом плане.

В базовых комплектациях увеличен дисплей мультимедийной системы, который теперь составляет восемь дюймов. В топовых версиях установлен 12,3-дюймовый экран.

Также модель оборудована новой цифровой приборной панелью и современным противоугонным комплексом.

Моторная линейка внедорожника осталась без изменений: его можно приобрести с 3,3-литровым турбодизелем V6 мощностью 307 л.с. или с 3,4-литровой бензиновой битурбо-«шестеркой», которая развивает 415 л.с. Оба двигателя работают в паре с десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: Autonews

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
12.08.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34