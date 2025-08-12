Легендарный внедорожник Toyota привезли в Россию: сколько он сейчас стоит

В РФ в продаже появился обновленный Toyota Land Cruiser 300 по цене от 14,5 млн рублей

В России начинается продажа обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который поступает на рынок через схему параллельного импорта. Стоимость автомобиля начинается от 14,5 миллиона рублей.

Глобальная премьера Toyota Land Cruiser 300 прошла весной текущего года, спустя три года после дебюта модели третьего поколения. После рестайлинга внедорожник получил лишь незначительные изменения в техническом плане.

В базовых комплектациях увеличен дисплей мультимедийной системы, который теперь составляет восемь дюймов. В топовых версиях установлен 12,3-дюймовый экран.

Также модель оборудована новой цифровой приборной панелью и современным противоугонным комплексом.

Моторная линейка внедорожника осталась без изменений: его можно приобрести с 3,3-литровым турбодизелем V6 мощностью 307 л.с. или с 3,4-литровой бензиновой битурбо-«шестеркой», которая развивает 415 л.с. Оба двигателя работают в паре с десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Toyota Land Cruiser 300

Источник: Autonews