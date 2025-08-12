#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Гарантия два года: премиальный кроссовер нового поколения начали продавать в РФ

В России поступил в продажу Audi Q5 нового поколения стоимостью 10 млн рублей

В Россию привезли новые Audi Q5 третьего поколения по схеме параллельного импорта. Автомобили 2025 года получили дилерскую гарантию на два года.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

На данный момент предлагается несколько автомобилей в одной версии Edition One, которая укомплектована дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 204 л.с. в сочетании с «роботом». Привод у модели полный.

Цена новых машин составляет 10 миллионов рублей без учета скидок.

Audi Q5 третьей генерации дебютировал осенью 2024 года и стал первым кроссовером марки на платформе PPC с бензиновыми и дизельными двигателями, которые стали более экономичными благодаря технологии MHEV plus.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Audi Q5
Audi Q5

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроссовер нового поколения выделяется узнаваемой решеткой радиатора и широкой задней частью с новыми OLED-фарами второго поколения.

Внутри установлена цифровая приборная панель диагональю 11,9 дюйма, современная информационно-развлекательная система с 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем и 10,9-дюймовый дополнительный экран для переднего пассажира.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Audi
Количество просмотров 453
12.08.2025 
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Audi Q5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв