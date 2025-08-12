Гарантия два года: премиальный кроссовер нового поколения начали продавать в РФ

В России поступил в продажу Audi Q5 нового поколения стоимостью 10 млн рублей

В Россию привезли новые Audi Q5 третьего поколения по схеме параллельного импорта. Автомобили 2025 года получили дилерскую гарантию на два года.

На данный момент предлагается несколько автомобилей в одной версии Edition One, которая укомплектована дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 204 л.с. в сочетании с «роботом». Привод у модели полный.

Цена новых машин составляет 10 миллионов рублей без учета скидок.

Audi Q5 третьей генерации дебютировал осенью 2024 года и стал первым кроссовером марки на платформе PPC с бензиновыми и дизельными двигателями, которые стали более экономичными благодаря технологии MHEV plus.

Audi Q5

Кроссовер нового поколения выделяется узнаваемой решеткой радиатора и широкой задней частью с новыми OLED-фарами второго поколения.

Внутри установлена цифровая приборная панель диагональю 11,9 дюйма, современная информационно-развлекательная система с 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем и 10,9-дюймовый дополнительный экран для переднего пассажира.

Источник: Autonews