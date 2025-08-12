В России взлетели продажи люксовых машин, известна самая популярная модель

«Автостат»: продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 59%

Согласно информации агентства «Автостат», в июле 2025 года в России было продано 73 новые машины сегмента Luxury, что на 59% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

В то же время, весь российский авторынок зафиксировал падение на 11% в годовом исчислении.

Rolls-Royce остается самым популярным люксовым брендом, реализовав 27 автомобилей. За ним следует Bentley с 22 проданными экземплярами. Также в июле были проданы 12 новых Lamborghini, 8 Ferrari и 4 Aston Martin. Эксперты отметили, что Maserati не продали ни одной машины в прошлом месяце.

Rolls-Royce Cullinan, модель, удерживающая лидерство в сегменте Luxury уже седьмой месяц подряд, за июль продано 19 единиц, а в тройку самых популярных моделей вошли Bentley Bentayga и Lamborghini Urus с 11 и 9 проданными экземплярами соответственно.

С начала 2025 года в России было продано 393 новых люксовых автомобиля, что на 25% больше по сравнению с периодом с января по июль 2024 года.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Автостат