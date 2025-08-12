#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В России взлетели продажи люксовых машин, известна самая популярная модель

«Автостат»: продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 59%

Согласно информации агентства «Автостат», в июле 2025 года в России было продано 73 новые машины сегмента Luxury, что на 59% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

В то же время, весь российский авторынок зафиксировал падение на 11% в годовом исчислении.

Rolls-Royce остается самым популярным люксовым брендом, реализовав 27 автомобилей. За ним следует Bentley с 22 проданными экземплярами. Также в июле были проданы 12 новых Lamborghini, 8 Ferrari и 4 Aston Martin. Эксперты отметили, что Maserati не продали ни одной машины в прошлом месяце.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Rolls-Royce Cullinan, модель, удерживающая лидерство в сегменте Luxury уже седьмой месяц подряд, за июль продано 19 единиц, а в тройку самых популярных моделей вошли Bentley Bentayga и Lamborghini Urus с 11 и 9 проданными экземплярами соответственно.

С начала 2025 года в России было продано 393 новых люксовых автомобиля, что на 25% больше по сравнению с периодом с января по июль 2024 года.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 162
12.08.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0