Стало известно, каким будет дизельный JAC T9

Дизельный JAC T9 для России получит 2,0-литровый турбомотор в 163 л.с. и 8АКП

Вскоре на российском рынке дебютирует дизельная версия пикапа JAC T9 – производитель раскрыл детали о силовой установке, трансмиссии и оснащении новинки.

Новинка получила современный 2,0-литровый турбодизельный мотор мощностью 163 лошадиные силы, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Конструктивно пикап сохранил проверенную временем схему с полным приводом и механической блокировкой заднего дифференциала, что делает его готовым к серьезному бездорожью. Задняя рессорная подвеска подчеркивает коммерческую направленность модели, позволяя перевозить значительные грузы.

Производитель предлагает дизельный T9 в единственной комплектации. Водитель и пассажиры получат в распоряжение электрическую регулировку сидений с подогревом, современную систему климат-контроля и удобный мультимедийный комплекс.

Jac T9
Jac T9

В автомобиле цифровая приборная панель, большой сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

Особое внимание инженеры уделили безопасности: пикап оснащен шестью подушками, камерой кругового обзора и целым набором электронных ассистентов.

Среди них системы стабилизации, помощи при старте на подъеме, экстренного торможения и динамического контроля. Не забыли и о комфорте в дальних поездках – наличие адаптивного круиз-контроля сделает длительные маршруты менее утомительными.

Пока официальная цена дизельной версии не объявлена, но учитывая, что бензиновый вариант стартует от 3 599 000 рублей, можно ожидать, что новинка окажется в схожем ценовом сегменте.

В таком случае JAC T9 сможет составить достойную конкуренцию популярным на российском рынке Mitsubishi L200 и Great Wall Poer.

Источник: Autonews.ru

Алексеева Елена
Фото:Jac
12.08.2025 
Фото:Jac
