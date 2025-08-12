О ямах и открытых люках на дорогах будет сообщать искусственный интеллект

ИИ найдет ямы на дорогах с помощью камер общественного транспорта

В ближайший месяц в одном из регионов России стартует пилотный проект по автоматическому мониторингу состояния дорожного покрытия с помощью искусственного интеллекта. Разработка принадлежит компании NtechLab (технологический партнер «Ростеха»).

Система на основе нейросетей анализирует видеопотоки с камер общественного транспорта, выявляя ямы, выбоины, поврежденные ограждения и даже отсутствующие люки. При обнаружении дефектов ИИ автоматически направляет уведомления в ответственные службы для оперативного устранения проблем.

Помимо дорожных повреждений, система способна фиксировать неработающие фонари, испорченные знаки, скопление мусора и даже повреждения фасадов зданий. Это позволит не только улучшить качество дорог, но и повысить общий уровень городской инфраструктуры.

NtechLab, основанная в 2015 году, специализируется на системах компьютерного зрения. Ее технологии распознавания лиц, транспорта и номерных знаков уже применяются в 70 регионах России и 34 странах мира.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС