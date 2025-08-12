#
Рамный японский внедорожник с неубиваемыми агрегатами снова в России

В РФ снова можно купить пикап Nissan Navara по цене от 3,5 млн рублей

В России начались продажи новых пикапов Nissan Navara, которые были представлены на рынке до 2015 года.

Четвертое поколение рамных автомобилей (D23) доступно как из наличия, так и под заказ, а цены начинаются от 3 500 000 рублей.

Для сравнения, базовая модель GWM Poer стоит 3 549 000 рублей, а его обновленная версия, доступная с марта, начинается от 3 699 000 рублей. Флагманский пикап JAC T9 стоит от 3 599 000 рублей.

Nissan Navara
Nissan Navara
Что касается Nissan Navara, то минимальная цена в 3 500 000 рублей подразумевает доставку пикапа под заказ в течение 4-6 недель через компанию из Воронежа. Автомобиль имеет двойную кабину и оборудован 2,5-литровым 190-сильным бензиновым двигателем с цепным приводом ГРМ и прямым впрыском топлива, сочетающимся с шестиступенчатой механической коробкой и полным приводом.

В комплектацию входят 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, больший цветной экран бортового компьютера, кожаный многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль и отделка салона кожей.

В других регионах цены значительно выше. Например, в Владимире новый Navara с 2,5-литровым 168-сильным двигателем, завезенный из ОАЭ, стоит 3 999 000 рублей, а в Абакане, Ростове-на-Дону и Москве 190-сильная версия оценивается в 4 180 000 – 4 190 000 рублей.

Также в Сочи можно купить новую Nissan Navara на «механике» за 4 300 000 рублей, а крупный официальный дилер из Москвы предлагает ее уже за 4 700 000 рублей. В Тольятти доступны два таких автомобиля по цене 4 850 000 рублей.

Интерьер Nissan Navara
Интерьер Nissan Navara

Важно отметить, что ранее Nissan Navara прошла множество тестов, получив от VehicleScore 776 баллов из возможных 999 за надежность. В 2022 году текущая модель была признана «Южноафриканским автомобилем года» в категории 4×4 Double Cab.

Источник: Автоновости дня

Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 45185
12.08.2025 
Фото:Nissan
