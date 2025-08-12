#
Россияне стали меньше покупать УАЗы

«Автостат»: Продажи автомобилей УАЗ в июле снизились на 28%

В июле 2025 года в России было продано 1735 новых автомобилей марки УАЗ, что на 28% меньше, чем в июле прошлого года.

Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Наибольшим спросом пользовались коммерческие автомобили СГР, которых приобрели 838 шт. – 48% от общего числа продаж.

Флагман модельного ряда УАЗ, внедорожник Патриот, нашел 620 новых владельцев. Также популярностью пользовались легкий грузовик Профи с 280 проданными экземплярами и Пикап с 253 машинами. Внедорожник Хантер раскупили в количестве 24 штук.

Всего за первые семь месяцев 2025 года в России было реализовано 11 518 новых автомобилей марки УАЗ, что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Источник: «Автостат»

Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
12.08.2025 
Фото:УАЗ
