Юристы рассказали, как правильно оформить дарение автомобиля в 2025 году

Дарение машины – это юридическая сделка, требующая правильного оформления.

В договоре должны быть указаны данные дарителя и получателя, сведения об автомобиле (VIN, марка, модель, год выпуска), а также условия передачи. Документ подписывают обе стороны, рассказали эксперты «Авто.ру».

Фактическая передача авто включает вручение ключей, документов и оформление акта приема-передачи. Хотя акт теперь не обязателен, он помогает в дальнейшем избежать споров. Новый владелец должен зарегистрировать машину в ГИБДД в течение 10 дней. С сентября 2025 года госпошлина за свидетельство о регистрации составит 1,5 тыс. рублей (бумажное) или 4,5 тыс. рублей (пластиковое). Просрочка грозит штрафом до 2 тыс. рублей.

Перед регистрацией важно проверить, нет ли на авто ограничений (арест, залог, судебный запрет). Если они есть, подарить или продать машину не получится.

Налог при дарении зависит от степени родства. Близкие родственники (родители, дети, супруги и др.) НДФЛ не платят. Для остальных ставка составляет 13% от рыночной стоимости. Если новый владелец продаст авто в первые три года, налог рассчитывается как разница между продажной ценой и стоимостью по договору дарения (13% до 2,4 млн рублей, 15% – сверх этой суммы).

После оформления данные о владельце автоматически вносятся в реестры. При продаже стоит указать в объявлении, что машина получена в дар – это повысит доверие покупателей.

Даже если автомобиль передается между родственниками или друзьями, важно соблюдать все юридические формальности, чтобы избежать штрафов и проблем с регистрацией.

