#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

На рынок выходит семейный универсал с просторным салоном и богатым оснащением

Юй Чэндун: Продажи универсала Stelato S9T начнутся 18 августа

Компания Hongmeng Intelligent Driving анонсировала старт продаж универсала Stelato S9T, который основан на седане Stelato S9. Предварительный старт продаж запланирован на 18 августа, как сообщил Юй Чэндун из Huawei.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Универсал отличается просторным пятиместным салоном и увеличенным багажником, который становится еще более вместительным при сложенных задних сиденьях, достигая объемов, сопоставимых с внедорожниками.

На официальных фотографиях интерьера показаны интересные детали: задние сиденья могут складываться простым нажатием кнопки. Пассажирское сиденье имеет «функцию невесомости» и индивидуальный экран для развлечений. Центральный подлокотник снабжен компрессорным кондиционером и обогревом, дополнительно предлагая отсек с кодовым замком для хранения вещей.

Stelato S9T
Stelato S9T

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Универсал имеет большой и удобный багажник с доступом через заднюю дверь, что делает его идеальным для перевозки крупногабаритных грузов, например для кемпинга, рыбалки или велопрогулок.

Stelato S9T
Stelato S9T

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Stelato S9T выполнен в кузове хэтчбек-универсал с размерами 5160 х 2005 х 1492 мм и колесной базой 3050 мм. Эта модель превосходит Skoda Superb и Volkswagen Passat. Автомобиль будет оснащен пневматической подвеской с бесступенчатой амортизацией, двухрычажной передней и многорычажной задней подвесками, а также платформой Huawei Tuling 3.0.

Источник: MyDrivers

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Huawei
Количество просмотров 307
16.08.2025 
Фото:Huawei
Поделиться:
Оцените материал:
0