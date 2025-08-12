Предложение депутатов выдавать подросткам права вызвало шквал критики

Эксперт Похмелкин резко раскритиковал идею выдавать водительские права с 16 лет

Предложение депутатов Госдумы награждать российских подростков правами с 16 лет за успехи в учебе и спорте раскритиковал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он назвал эту инициативу «безобразием».

Похмелкин акцентировал внимание на том, что все граждане должны иметь одинаковый доступ к управлению транспортным средством, независимо от их успехов в учебе или спорте.

Он отметил: «Граждане России должны достичь определенного возраста и сдать экзамен на права. Если снижать порог, то для всех, а какая-то дифференциация, с моей точки зрения, юридически никак не объяснима».

По его словам, гораздо более значимым является умение управлять автомобилем и успешное прохождение соответствующих экзаменов, поэтому дополнительные критерии в этом вопросе не должны приниматься во внимание.

Напомним, ранее депутаты от фракции «Новые люди» обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой о выдаче водительских прав с 16 лет за успехи в учебе, спорте или предпринимательстве.

Они подчеркнули, что действующий возрастной порог соответствует международным нормам и что права можно предоставлять только тем подросткам, которые продемонстрировали высокую ответственность, самодисциплину и социальную активность.

Источник: НСН