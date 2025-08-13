#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Надежная защита кузова: как сохранить идеальный вид автомобиля

Защитить кузов авто можно с помощью пленки, керамики и жидкой резины

Ежедневно кузов автомобиля страдает от реагентов, камней, песка и ультрафиолета.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Со временем появляются сколы, трещины и коррозия, даже при бережной эксплуатации. Современные методы защиты помогут сохранить лакокрасочное покрытие и внешний вид авто, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Прозрачная пленка

Полиуретановая пленка незаметна, но эффективно защищает уязвимые зоны: капот, бамперы, двери. Она устойчива к камням, реагентам и царапинам, а при необходимости ее можно заменить без следов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Керамическое покрытие

Состав на основе кремния или титана создает твердый гидрофобный слой, отталкивающий грязь и воду. Дополнительный плюс –усиление цвета и блеска. Важно: перед нанесением кузов нужно тщательно подготовить.

Жидкая резина

Это матовое или полуматовое покрытие, которое легко снимается, не повреждая краску. Оно защищает от повреждений и позволяет изменить цвет авто, что оценят любители нестандартных решений.

Как выбрать?

Все зависит от ваших целей. Пленка – для тех, кто ценит незаметную, но прочную защиту; керамика – для любителей зеркального блеска и легкого ухода; жидкая резина – для тех, кто хочет выделиться и получить дополнительную защиту.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 268
13.08.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-1