Как создают основу для пикапов ST6 и ST8

Sollers локализовал производство рам для пикапов Sollers ST6 и ST8 в Ульяновске

13 августа 2025 года на площадке индустриального парка УАЗ состоялся запуск нового производства рам для пикапов Sollers ST6 и ST8.

Производственные мощности развернуты на базе дочернего предприятия Ульяновского автозавода – ООО «УАЗ-Штамповочное производство».

Уже выпущена первая пробная партия рам. Проектная мощность новой линии составляет 10,5 тыс. единиц в год. Как отметил генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин, локализация производства ключевого компонента позволит обеспечить стабильное качество продукции, повысить гибкость сборки и сократить логистические издержки, минимизировав зависимость от внешних поставщиков.

Производственная линия оснащена современным оборудованием, включая специализированные сварочные кондукторы, гидравлический стенд для пробивки отверстий под крепление подвески и автоматизированный рихтовочный комплекс. Применение роботизированных технологий исключает ручной труд при правке геометрии, гарантируя точность и однородность характеристик каждой рамы.

Реализация проекта потребовала инвестиций в размере около 200 млн рублей и создала дополнительные рабочие места.

Источник, фото: Sollers

Алексеева Елена
13.08.2025 
