#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Самая дешевая версия Тигуана увидела свет — всего 2 миллиона рублей

Представлен Volkswagen Tiguan L в комплектации 300TSI Longxing за 2 млн рублей

Совместное предприятие SAIC Volkswagen представило на своем домашнем рынке самую доступную версию Volkswagen Tiguan L – моноприводную 300TSI Longxing.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

Ее стоимость составила 181,8 тыс. юаней, что примерно соответствует 2 миллионам рублей.

Снижение цены стало возможным благодаря отказу от многих опций. Так, у автомобиля отсутствует панорамная крыша с люком, а в цифровой панели установлен экран размером 8 дюймов вместо 10 дюймов.

Volkswagen Tiguan L 300TSI Longxing
Volkswagen Tiguan L 300TSI Longxing

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Также были убраны телематическая система и электропривод складывания зеркал.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Под капотом машины установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Габариты Volkswagen Tiguan L составляют 4733 x 1839 x 1673 мм, а колесная база равна 2791 мм.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 3883
13.08.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+73