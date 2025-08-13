Самая дешевая версия Тигуана увидела свет — всего 2 миллиона рублей

Представлен Volkswagen Tiguan L в комплектации 300TSI Longxing за 2 млн рублей

Совместное предприятие SAIC Volkswagen представило на своем домашнем рынке самую доступную версию Volkswagen Tiguan L – моноприводную 300TSI Longxing.

Ее стоимость составила 181,8 тыс. юаней, что примерно соответствует 2 миллионам рублей.

Снижение цены стало возможным благодаря отказу от многих опций. Так, у автомобиля отсутствует панорамная крыша с люком, а в цифровой панели установлен экран размером 8 дюймов вместо 10 дюймов.

Volkswagen Tiguan L 300TSI Longxing

Также были убраны телематическая система и электропривод складывания зеркал.

Под капотом машины установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Габариты Volkswagen Tiguan L составляют 4733 x 1839 x 1673 мм, а колесная база равна 2791 мм.

Источник: ITHome