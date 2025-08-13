Технопарк United Petrochemicals полностью перешел на выпуск маркированной продукции

С июля 2025 года все технологические линии производителя оснащены оборудованием для нанесения DM-кодов системы «Честный знак».

Обязательная маркировка смазочных материалов для всех производителей вступает в силу 1 сентября 2025 года. К этому моменту United Petrochemicals (UPEC) с опережением сроков адаптировал все процессы, обеспечив 100%-ную регистрацию выпускаемых моторных и трансмиссионных масел, других автомобильных жидкостей, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак».

В торговые точки уже поставляется закодированная продукция, выпускакмая в технопарке UPEC, включая товарные позиции локализованных в России брендов Rolf, Takayama, Mirax и других торговых марок.

Евгений Осипов, генеральный директор компании United Petrochemicals:

«Подготовка технопарка к маркировке всего объема выпускаемой продукции потребовала значительных инвестиций, которые, по предварительным оценкам, составили 150 млн рублей.

Важно отметить, что затраты, связанные с дооснащением производства, внедрением необходимых IT-решений и расширением штата специалистов, компания полностью покроет за счет собственных резервов и прибыли.

Наша главная цель и задача — сохранить качество доступным миллионам российских потребителей. Таким образом, выпускаемые нами моторные масла и другие смазочные материалы останутся в прежнем ценовом диапазоне, а маркировка станет дополнительной гарантией их оригинальности».

В UPEC продолжается реализация программы масштабного технического перевооружения, нацеленной на повышение производственной эффективности и безопасности сотрудников. Благодаря запуску нового передового оборудования и дооснащения системной «Честный знак» всех производственных линий уровень автоматизации технологической площадки United Petrochemicals превысил 90%. Суммарный объем инвестиций в проекты модернизации технопарка до конца 2025 года составит 1 млрд рублей.