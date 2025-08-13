#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Надежный седан знакомого бренда с АКП дешевле 1,5 млн рублей появился в продаже

В РФ в продажу вышли седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,45 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять новый седан Volkswagen Lavida XR. Цены на этот автомобиль сейчас начинаются от 1 450 000 рублей.

Рекомендуем
Лада Веста в новой комплектации: чего она не любит

За столько две владивостокские компании предлагают привезти новый Volkswagen Lavida XR. Модели Lavida XR имеют различные названия комплектаций (Outstanding и Manyi), но визуально они ничем не отличаются.

На фото можно увидеть цифровую панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, блок климата с кондиционером, электростеклоподъемники и 15-дюймовые диски. Салон может быть отделан тканью или эко-кожей.

В Севастополе стоимость седана с тканевым салоном составляет 1 750 000 рублей, а в Тюмени цена доходит до 1 930 000 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR

Все Volkswagen Lavida XR имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 112 л. с. Это двигатель является наследником мотора CWVA объемом 1,6 литра от российских моделей Skoda и Volkswagen и работает в стандартном цикле Отто с классическим шестиступенчатым автоматом.

Volkswagen Lavida XR
Volkswagen Lavida XR
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 7551
13.08.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
+1