Надежный седан знакомого бренда с АКП дешевле 1,5 млн рублей появился в продаже

В РФ в продажу вышли седаны Volkswagen Lavida XR по цене от 1,45 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять новый седан Volkswagen Lavida XR. Цены на этот автомобиль сейчас начинаются от 1 450 000 рублей.

За столько две владивостокские компании предлагают привезти новый Volkswagen Lavida XR. Модели Lavida XR имеют различные названия комплектаций (Outstanding и Manyi), но визуально они ничем не отличаются.

На фото можно увидеть цифровую панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, блок климата с кондиционером, электростеклоподъемники и 15-дюймовые диски. Салон может быть отделан тканью или эко-кожей.

В Севастополе стоимость седана с тканевым салоном составляет 1 750 000 рублей, а в Тюмени цена доходит до 1 930 000 рублей.

Volkswagen Lavida XR

Все Volkswagen Lavida XR имеют одинаковую техническую начинку: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 112 л. с. Это двигатель является наследником мотора CWVA объемом 1,6 литра от российских моделей Skoda и Volkswagen и работает в стандартном цикле Отто с классическим шестиступенчатым автоматом.

Volkswagen Lavida XR

Источник: «Автоновости дня»