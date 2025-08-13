#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
В России появился надежный японский кроссовер дешевле Весты

В России стартовали продажи кроссоверов Nissan Kicks по цене от 1,7 млн рублей

В России появился новый доступный кроссовер Nissan, заполняющий пробел между моделями X-Trail и Qashqai.

Параллельный импорт предложил Nissan Kicks, который можно заказать по цене от 1 695 000 рублей.

За эту цену кроссовер может привезти компания из Уссурийска. Для сравнения, стоимость седана Lada Vesta в комплектации Enjoy превышает эту сумму и составляет 1 726 000 рублей. В указанную цену входит полный комплект документов для регистрации автомобиля.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
Кроссовер доступен в комплектации Fashion. Судя по фото, кроссовер оснащен рулем с частичной мультифункцией, полуцифровой панелью приборов, кондиционером, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold, светодиодными фарами и несколькими USB-портами, включая один для задних пассажиров.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

Другие предложения по этой модели в Иркутске варьируются от 1 900 000 до 1 965 000 рублей, но имеют упрощенную мультимедийную систему с меньшим дисплеем и аналоговыми кнопками.

Все автомобили имеют одинаковый силовой агрегат. Под капотом находится 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 лошадиные силы, который работает совместно с вариатором, привод – только передний.

Источник: Автоновости дня

13.08.2025 
