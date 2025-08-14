#
>
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В РФ в продаже появился почти новый Opel по цене Лады

В Москве продают Opel Astra J 2015 года с пробегом 9100 км за 1,27 млн рублей

В Москве на продажу выставлен Opel Astra J 2015 года с удивительно низким пробегом в 9100 км. Несмотря на свои 10 лет, автомобиль выглядит как новый, и все его детали в идеальном состоянии и оригинальны, поскольку были установлены на заводе.

Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Согласно словам владельца, этот хэтчбек был приобретен новым в автосалоне и с тех пор оставался в одной семье. Большую часть времени машина не использовалась и хранилась в теплом подземном паркинге.

Кузов Opel сохраняет заводской цвет, в истории обслуживания отсутствуют данные о ДТП, а интерьер выглядит так, словно он только что покинул конвейер.

Как указано в объявлении, данная модель представлена в комплектации Cosmo, которая включает шесть подушек безопасности, обогрев зеркал, передних сидений и руля, автоматические стеклоподъемники, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые диски.

Под капотом установлен надежный двигатель 1,6 A16XER мощностью 115 л.с., который работает в паре с проверенной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Продавец оценивает свою «капсулу времени» в 1 268 000 рублей.

Opel Astra J
Opel Astra J
Opel Astra J
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

Источник: Авто.ру

Ушакова Ирина
Фото:Auto.ru
14.08.2025 
Фото:Auto.ru
Отзывы о Opel Astra (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Opel Astra  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Недостатки:
Надежность и качество покраски
Комментарий:
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.
+27