В РФ в продаже появился почти новый Opel по цене Лады

В Москве продают Opel Astra J 2015 года с пробегом 9100 км за 1,27 млн рублей

В Москве на продажу выставлен Opel Astra J 2015 года с удивительно низким пробегом в 9100 км. Несмотря на свои 10 лет, автомобиль выглядит как новый, и все его детали в идеальном состоянии и оригинальны, поскольку были установлены на заводе.

Согласно словам владельца, этот хэтчбек был приобретен новым в автосалоне и с тех пор оставался в одной семье. Большую часть времени машина не использовалась и хранилась в теплом подземном паркинге.

Кузов Opel сохраняет заводской цвет, в истории обслуживания отсутствуют данные о ДТП, а интерьер выглядит так, словно он только что покинул конвейер.

Как указано в объявлении, данная модель представлена в комплектации Cosmo, которая включает шесть подушек безопасности, обогрев зеркал, передних сидений и руля, автоматические стеклоподъемники, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые диски.

Под капотом установлен надежный двигатель 1,6 A16XER мощностью 115 л.с., который работает в паре с проверенной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Продавец оценивает свою «капсулу времени» в 1 268 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Авто.ру