Новый российский автомобиль получит версию для такси: подробности

«Атом» показал версию своего электрокара для использования в такси

Компания «Атом» продемонстрировала новую модель своего электромобиля, предназначенную для работы в такси. Этот электрокар может проехать на одном заряде 500 км и развивает максимальную скорость до 170 км/ч. Он будет оснащен батареей мощностью 77 кВт/ч, а зарядка на 100 км займет всего 8 минут. Разгон до 100 км/ч займет 8 секунд.

Версия для такси будет доступна в двух вариантах: классическая четырехместная и модификация с тремя местами (1+2, без переднего сиденья). Эта модель будет отличаться более упрощенной комплектацией, легко моющимися материалами в интерьере и желтой окраской кузова.

На данный момент электромобили «Атом» пока не выпускают серийно. Летом производитель автомобиля сообщал о запуске предсерийных экземпляров, серийное производство запланировано на вторую половину 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Атом», ТАСС