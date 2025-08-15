#
Как часто мыть машину, чтобы сохранить ее идеальный вид?

Джеймс Кеннеди: частота мойки автомобиля зависит от условий эксплуатации

Автомобиль – это не просто средство передвижения, а ваша визитная карточка. Чтобы он всегда выглядел безупречно, важно соблюдать правильный режим мойки.

Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

Специалисты издания Pravda.Ru рекомендуют мыть машину не реже одного раза в неделю, и на то есть веские причины.

Грязь, пыль, смола, химические реагенты и даже следы насекомых не просто портят внешний вид, но и постепенно разрушают лакокрасочное покрытие. Со временем загрязнения въедаются в поверхность, и обычной мойкой уже не обойтись – потребуется более серьезная и дорогостоящая обработка.

Как отмечает Джеймс Кеннеди, совладелец компании Mothers Polish, частота мойки зависит от условий эксплуатации. Если автомобиль регулярно подвергается воздействию агрессивных факторов – например, вы живёте у моря, паркуетесь под открытым небом или часто ездите по запылённым дорогам – мыть его нужно чаще. Особенно важно следить за чистотой, если на кузов попадают промышленные загрязнения, солевые испарения, древесный сок или птичий помёт.

В таких случаях еженедельная мойка поможет избежать преждевременного старения краски.

Если же машина большую часть времени проводит в гараже и используется в щадящем режиме, достаточно мыть ее раз в две-три недели. Однако даже в этом случае не стоит откладывать мойку надолго – регулярный уход сохранит блеск кузова и защитит его от коррозии.

Алексеева Елена
Фото:Unsplash
15.08.2025 
Фото:Unsplash
