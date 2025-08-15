Электромобили вытеснят авто с ДВС? Да, но битва затянется

Эксперт Разин: Главная поддержка покупателей электрокаров – льготы и госсубсидии

Электромобили стремительно набирают популярность, и многие эксперты уверены: за ними будущее автомобилестроения, в том числе и отечественного.

Их конструкция проще, надежнее и экономичнее в эксплуатации по сравнению с традиционными авто с ДВС.

Однако вопрос о том, как скоро они полностью вытеснят машины с двигателями внутреннего сгорания, остается открытым. Что сегодня мешает их повсеместному распространению – недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций, высокая стоимость электромобилей или пока еще несовершенные технологии аккумуляторов?

Вместе с экспертами разбираемся в ключевых факторах, определяющих скорость перехода на электромобили в РФ (если это когда-нибудь случится).

Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» :

– В среднесрочной перспективе распространение электромобилей в России будет происходить крайне медленно. Основным драйвером развития рынка является финансирование инфраструктуры, однако текущие вложения в эту сферу остаются недостаточными.

Бюджет на дорожно-инфраструктурные проекты сокращен, что ставит под вопрос развитие электротранспорта в ближайшие годы. На данный момент в России нет ни условий, ни возможностей для быстрого создания необходимой зарядной сети.

Безусловно, инфраструктурой, в первую очередь, должно заниматься государство, но в условиях специальной военной операции государственные средства направлены на другие первоочередные нужды.

Самая действенная и ощутимая поддержка покупателей электромобилей – это скидка, кэшбек, программа компенсации, субсидии со стороны государства, региональных и муниципальных властей. Также возможна отмена НДС, транспортного налога. До тех пор, пока преференции не сделают покупку электромобилей привлекательной для покупателя, говорить о даже зарождении хоть какого-то рынка в стране не приходится.

В ближайшие десятилетия электромобили не смогут полностью заменить автомобили с ДВС, считают и в ГК «АВТОДОМ». По оценкам экспертов, даже при оптимистичном сценарии переход займет не менее 30–40 лет. Многие автовладельцы не спешат менять привычные авто, а в ряде регионов ДВС останутся основным транспортом.

Главные препятствия – слабая инфраструктура (на июль 2025 года в России всего 4441 быстрая зарядка), высокие цены (средняя стоимость электромобиля – 3-4 млн рублей) и низкая осведомленность населения.

***

По планам правительства, к 2030 году каждый десятый новый автомобиль в России будет электрическим. Однако полного вытеснения ДВС в обозримом будущем не произойдет.