Названа стоимость нового российского компактвэна

Цена отечественного автомобиля Атом может составить от 3 до 4 млн рублей

Стоимость электромобиля Атом без учета дополнительных государственных субсидий составит от 3 до 4 миллионов рублей, как сообщил операционный директор по продажам компании «Атом» Максим Бардин. Он добавил, что окончательная цена на модель еще не определена, но она находится в заявленном диапазоне.

По размерам электрокар сопоставим с хэтчбеком Lada Granta: длина Атома достигает 3995 мм, ширина – 1780 мм, а дорожный просвет составляет 170 мм. К автомобилю предлагаются колесные диски размером от 17 до 19 дюймов. Атом оснащен полностью независимой подвеской типа «Макферсон» спереди и многорычажной независимой сзади.

Машина имеет задний привод и силовую установку мощностью 204 л.с. 77-киловаттной батареи достаточно для преодоления расстояния до 500 км без подзарядки. Используя мощную зарядную станцию, за восемь минут можно зарядить аккумулятор на расстояние до 100 км.

