Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Названа стоимость нового российского компактвэна

Цена отечественного автомобиля Атом может составить от 3 до 4 млн рублей

Стоимость электромобиля Атом без учета дополнительных государственных субсидий составит от 3 до 4 миллионов рублей, как сообщил операционный директор по продажам компании «Атом» Максим Бардин. Он добавил, что окончательная цена на модель еще не определена, но она находится в заявленном диапазоне.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

По размерам электрокар сопоставим с хэтчбеком Lada Granta: длина Атома достигает 3995 мм, ширина – 1780 мм, а дорожный просвет составляет 170 мм. К автомобилю предлагаются колесные диски размером от 17 до 19 дюймов. Атом оснащен полностью независимой подвеской типа «Макферсон» спереди и многорычажной независимой сзади.

Машина имеет задний привод и силовую установку мощностью 204 л.с. 77-киловаттной батареи достаточно для преодоления расстояния до 500 км без подзарядки. Используя мощную зарядную станцию, за восемь минут можно зарядить аккумулятор на расстояние до 100 км.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА «Новости»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АТОМ
Количество просмотров 3477
15.08.2025 
Фото:АТОМ
Поделиться:
Оцените материал:
0