Как подготовить машину к продаже без лишних затрат: ответ специалиста

Эксперт Родионов рассказал о способах дорого продать машину

Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов назвал способы успешной продажи автомобиля. Он отметил, что лето – это время активного спроса на подержанные машины.

По словам эксперта, важно видеть свою машину глазами потенциального покупателя и подготовить историю обслуживания. Особенно ценится замена крупных деталей и ремонт основных систем для авто, которые старше 10 лет.

Родионов советует перед продажей провести диагностику автомобиля: мелкие поломки можно оставить новому владельцу, а серьезные лучше устранить. Это позволит лучше понять реальное состояние машины и уверенно вести переговоры с клиентами.

Он также отметил, что для старых автомобилей пробег не так критичен, ведь его занижение легко обнаруживается в отчетах об эксплуатации, которые покупатели все чаще запрашивают.

Специалист порекомендовал не мыть подкапотное пространство перед продажей, чтобы избежать ненужных подозрений. Кузов машины стоит привести в порядок, а салон и багажник следует тщательно очистить. О серьезных дорожно-транспортных происшествиях лучше открыто сообщить и показать, какие детали были заменены или покрашены.

Ранее «За рулем» сообщал, что почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

Источник: Lenta.Ru

Ушакова Ирина
15.08.2025 
