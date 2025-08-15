#
Москвичи чаще покупают авто из Петербурга: куда уезжают машины с пробегом

«Авито авто»: б/у авто из Москвы чаще приобретают жители южных регионов России

Согласно новому исследованию аналитиков «Авито Авто», жители южных регионов России чаще всего становятся покупателями подержанных автомобилей из Москвы, в то время как сами москвичи предпочитают приобретать машины в Санкт-Петербурге.

Наиболее активно автомобили с пробегом из столицы покупают жители Краснодарского края, их доля составляет около 7,5% всех продаж, следом идут Республика Дагестан (5,7%) и Ростовская область (5,2%).

Тем не менее, основная часть подержанных автомобилей из Москвы и Санкт-Петербурга остается в пределах своих регионов.

Так, 47% машин, проданных в Москве, остаются в Подмосковье, в то время как 37% автомобилей из Санкт-Петербурга уезжают в Ленинградскую область.

Порядка 3-4% машин распределяются между Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской областями и Чечней, а 2,5-3% – между Воронежской, Нижегородской областями, Крымом, Ставропольем и Татарстаном. Кроме того, москвичи и жители Подмосковья часто приобретают автомобили из Санкт-Петербурга, при этом примерно каждый пятый автомобиль в столичный регион переезжает из города на Неве.

Что касается автомобилей премиум-класса, то 40% таких машин из столицы уезжают в Подмосковье, еще 5% находят своих владельцев из Краснодарского края, а 4,5% – в Петербурге. В Северной столице 26% премиальных автомобилей покупаются жителями Ленинградской области, а 21,6% продаж там осуществляют покупатели из Москвы и Подмосковья.

Ранее «За рулем» сообщал, почему машины 80-х и 90-х годов намного лучше современных.

Источник: ТАСС

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
15.08.2025 
Фото:Depositphotos
