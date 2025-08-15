#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Редкая Волга с мотором Toyota почти без пробега появилась в продаже

В Саранске продают ГАЗ 21 Волга с автоматом после капремонта за 4 млн рублей

В Саранске в продажу вышла ГАЗ 21 Волга 1969 года с пробегом всего 2 410 км. По словам продавца, в 2017 году был проведен полный ремонт автомобиля с покраской.

Рекомендуем
Одна подпись — и вы без прав: как не подставить себя в протоколе ГАИ

Уточняется, что на авто установлен двигатель Toyota 4GR0343507 в сборе c АКПП также производства Toyota. От ГАЗ 31105 уcтaнoвлeнны элeмeнты пepeднeй подвески, рулевое управление, тормозная cиcтeмa, тoпливнaя cиcтeмa, задний мост.

Есть гидpоуcилитель pуля ШНКФ. Уникальная Волга оборудована выхлопной системой Тойота.

Стоит автомобиль 4 млн рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21
ГАЗ 21

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Авито Авто»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 242395
15.08.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0