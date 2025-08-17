Так будет выглядеть Hyundai Tucson следующего поколения — ожидается 90% точность дизайна

В Gotcha Cars создали рендер, который на 90% отражает новый Hyundai Tucson

Художники Gotcha Cars на основе шпионских снимков создали рендер, на 90% отражающий серийный Hyundai Tucson.

Вопреки ожиданиям сочетания мощного дизайна с ретроэлементами от N Vision 74, кроссовер получит совершенно новый облик.

В салоне Tucson 2026 года появятся новые стандарты цифровых технологий благодаря дебюту новой ОС Hyundai Pleos. Эта передовая операционная система будет представлена на широком дисплее с соотношением сторон 16:9 и обладать понятным интерфейсом, напоминающим смартфон.

Pleos Playground предложит множество приложений, а ИИ-помощник Gleo обеспечит голосовое управление по аналогии с ChatGPT. Также добавлен автопилот уровня 2.5.

Новый Tucson полностью откажется от дизельных версий. Вместо этого внедорожник сосредоточится на гибридных и подключаемых гибридных (PHEV) силовых агрегатах. Подключаемый гибрид сможет проехать до 100 км на электротяге.

Премьера кроссовера состоится в III квартале 2026 года, стартовая цена – около 34 млн вон (около 24 000 долларов США).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: KCB