Легенда в новом облике: уникальный ГАЗ-69 1957 года с современной начинкой

Продают модернизированный ГАЗ-69 1957 за 4,2 млн рублей

В Севастополе выставлен на продажу любопытный автомобиль – полностью восстановленный и модернизированный ГАЗ-69 1957 года выпуска, превращенный в комфортабельный внедорожник с современными технологиями.

Этот автомобиль – плод десятилетней кропотливой работы, где каждая деталь продумана до мелочей.

Под капотом – доработанный 2.1-литровый бензиновый двигатель с электронным зажиганием, форсированным распредвалом и гидрокомпенсаторами, выдающий более 100 л.с.

Выхлопная система из нержавейки, карбюратор К88 с индивидуальной настройкой и полная балансировка узлов обеспечивают уверенную динамику.

Полный привод, 3-дверный кузов желтого цвета и пневмоподвеска с регулируемой жесткостью делают автомобиль проходимым и удобным в любых условиях.

Салон сочетает классику и современность: кожаные сиденья от BMW X5, панорамная крыша, 10-дюймовая мультимедийная система с Android, мощная аудиосистема с сабвуферами и светодиодная оптика.

Безопасность обеспечивают дисковые тормоза спереди, электроусилитель руля, иммобилайзер и камера заднего вида.

Этот ГАЗ-69, по сути, арт-объект, готовый к съемкам в кино или роскошному подарку. Просят за него 4,2 млн рублей.

Источник: avito.ru