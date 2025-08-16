#
На рынок вышел новый мощный и недорогой автомобиль с полным приводом

Стартовали предпродажи Lynk ＆ Co 10 EM-P по цене от 2,14 млн рублей

В Китае начались предпродажи Lynk & Co 10 EM-P от Geely, стартовая цена составляет 26 720 долларов (2,14 млн рублей)

Этот подключаемый гибрид с полным приводом развивает мощность до 523 л.с. и предлагает современную систему помощи водителю G-Pilot H7. Ожидается, что продажи автомобилей начнутся в третьем квартале 2025 года.

Lynk & Co 10 EM-P является подключаемым гибридным вариантом уже выпущенного седана Z10, чьи внешние линии напоминают Zeekr 001, особенно в области дизайна фар. Обе модели построены на одной платформе Geely SEA.

Lynk & Co 10 EM-P
Lynk & Co 10 EM-P
Автомобиль выделяется элегантным дизайном с наклонным капотом, каплевидной крышей и активным задним спойлером. Габариты составляют 5050×1966×1487 мм, с колёсной базой в 3005 мм. Кузов выполнен из высокопрочной стали, с передними стойками, способными выдерживать нагрузки до 2000 МПа. Седан предлагается в шести цветах и укомплектован светодиодными фарами, выдвижными дверными ручками и колесами R19 или R21. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,219.

Lynk & Co 10 EM-P
Lynk & Co 10 EM-P

Двигатель включает 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 161 л.с., два электромотора (241 л.с.) и один задний электродвигатель (121 л.с.). Аккумуляторы на 18,4 или 38,2 кВтч обеспечивают запас хода 100 или 192 км. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает лишь 5,1–5,9 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Расход топлива составляет 4,2 литра на 100 км, а общий пробег составляет впечатляющие 1400 км.

Lynk & Co 10 EM-P
Lynk & Co 10 EM-P

Салон предлагает четыре варианта отделки, 15,4-дюймовый центральный экран, 25,6-дюймовый проекционный дисплей и 23 динамика от Harman/Kardon. Система G-Pilot H7 с чипом Nvidia Drive Thor (700 TOPS) и лидаром поддерживает автономное вождение в городских условиях. Также задние сиденья предлагают подогрев, вентиляцию и массаж, а в наличие есть холодильник на 5,7 литров, что добавляет комфорта в поездках.

Источник: CarNewsChina

