Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В новом Amarok от Volkswagen останется только шильдик: машина станет китайской

Выпуск Volkswagen Amarok на базе SAIC Maxus Interstellar X стартует в Аргентине

Volkswagen готовит к запуску пикап Volkswagen Amarok для Южной Америки, который выйдет в 2027 году и будет производиться на местном уровне.

Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

По информации Motor1 Brazil, представители Volkswagen AG провели встречу с чиновниками Аргентины для обсуждения инвестиций в размере 580 миллионов долларов. В результате встречи местные власти подтвердили, что новый «гибридный пикап Amarok» будет собираться на заводе General Pacheco в Аргентине.

Ранее сообщалось о том, что модель будет построена на рамном шасси от китайского производителя, а теперь стало известно, что в ней будет гибридная силовая установка.

В отличие от старого Amarok, который продолжает выпускаться в Южной Америке после недавно проведенного фейслифтинга, в 2027 году появится совершенно новая модель, в которой от Volkswagen останется не так много старых элементов. Новый Amarok станет результатом сотрудничества VW с китайской компанией SAIC, и ожидается, что он будет основан на дизайне пикапа Maxus Interstellar X.

Новая модель, судя по всему, сохранит пропорции и остекление SAIC Maxus Interstellar X. Также возможно заимствование кузовных панелей и некоторых интерьерных элементов, однако в Volkswagen намекнули на уникальный дизайн передней части. По размерам новый Amarok, скорее всего, будет сопоставим с Maxus Interstellar X (длина — 5500 мм, колесная база — 3300 мм).

Новая версия Amarok для Южной Америки будет эксклюзивом региона, в то время как стандартный Amarok на базе Ford Ranger с двигателем внутреннего сгорания будет продолжать продаваться в иных странах.

Источник: Carscoops

Лежнин Роман
Фото:Carscoops
16.08.2025 
Фото:Carscoops
Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.
Недостатки:
Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.
Комментарий:
На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.
