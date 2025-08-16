В новом Amarok от Volkswagen останется только шильдик: машина станет китайской

Выпуск Volkswagen Amarok на базе SAIC Maxus Interstellar X стартует в Аргентине

Volkswagen готовит к запуску пикап Volkswagen Amarok для Южной Америки, который выйдет в 2027 году и будет производиться на местном уровне.

По информации Motor1 Brazil, представители Volkswagen AG провели встречу с чиновниками Аргентины для обсуждения инвестиций в размере 580 миллионов долларов. В результате встречи местные власти подтвердили, что новый «гибридный пикап Amarok» будет собираться на заводе General Pacheco в Аргентине.

Ранее сообщалось о том, что модель будет построена на рамном шасси от китайского производителя, а теперь стало известно, что в ней будет гибридная силовая установка.

В отличие от старого Amarok, который продолжает выпускаться в Южной Америке после недавно проведенного фейслифтинга, в 2027 году появится совершенно новая модель, в которой от Volkswagen останется не так много старых элементов. Новый Amarok станет результатом сотрудничества VW с китайской компанией SAIC, и ожидается, что он будет основан на дизайне пикапа Maxus Interstellar X.

Новая модель, судя по всему, сохранит пропорции и остекление SAIC Maxus Interstellar X. Также возможно заимствование кузовных панелей и некоторых интерьерных элементов, однако в Volkswagen намекнули на уникальный дизайн передней части. По размерам новый Amarok, скорее всего, будет сопоставим с Maxus Interstellar X (длина — 5500 мм, колесная база — 3300 мм).

Новая версия Amarok для Южной Америки будет эксклюзивом региона, в то время как стандартный Amarok на базе Ford Ranger с двигателем внутреннего сгорания будет продолжать продаваться в иных странах.

Источник: Carscoops