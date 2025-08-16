Автомобили этой марки больше всего радуют своих владельцев: данные опроса

Subaru второй год подряд занимает первое место в опросе Carwow Driver Power 2025

В ежегодном опросе удовлетворенности владельцев автомобилей Carwow Driver Power 2025 компания Subaru занимает первое место уже второй год подряд, получив высокие оценки в семи из десяти основных категорий, включая силовую установку, управляемость, безопасность, практичность и надежность.

На втором месте расположился Mercedes, который был высоко оценен за безопасность и мультимедийные системы, но уступил соперникам по таким параметрам, как экономичность и стоимость обслуживания.

Lexus замкнул тройку лидеров, получив оценки за ценность, интерьер и надежность, однако потерял позиции из-за менее комфортного хода и более высоких эксплуатационных затрат.

В десятку лучших также вошли Vauxhall, Land Rover, Renault, Peugeot, BMW, Suzuki и Honda.

