Kia выпустит новый мощный кроссовер с полным приводом и богатым оснащением

Kia представила электрокроссовер EV2 с запасом хода до 435 км

Kia планирует расширить свою линейку электромобилей за счет компактного кроссовера EV2, серийный выпуск которого должен начаться в Европе в начале 2026 года.

Модель уже была представлена в виде концепта на мероприятии EV Day. Флагманская версия GT оборудована полным приводом и двумя электромоторами с общей мощностью до 300 л.с., что позволит ей разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Запас хода составит до 435 км благодаря никель-металлогидридной батарее емкостью 55 кВтч от Kia EV3.

Kia EV2
Kia EV2
Для повышения управляемости предусмотрены перенастроенное рулевое управление, усовершенствованные тормоза и модернизированная подвеска с задней многорычажной схемой.

Kia EV2
Kia EV2

Базовая версия будет переднеприводной, с одним электромотором мощностью 150–200 л.с. и временем разгона до 100 км/ч за 7,5 секунд. Оба варианта строятся на платформе E-GMP, которая поддерживает 400-вольтовую архитектуру, быструю зарядку и функцию V2L для питания внешних устройств.

Источник: Carscoops

