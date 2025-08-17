#
В Россию привезли новые Land Cruiser Prado в удачном исполнении

К дилеру в Самаре поступил Toyota Land Cruiser Prado 250 с 4,0-литровым мотором

К одному из российских дилеров в Самаре поступил новейший Land Cruiser Prado 250 2025 года. Эта модель оснащена 4,0-литровым бензиновым V6 мотором мощностью 228 л.с., который хоть и не является самым мощным, но тем не менее отличается простотой и надежностью.

Ценник на эту версию оказался ниже, чем на 2,8-литровую дизельную, стоимость которой достигала 10,3 млн рублей.

Самарский дилер предлагает машину в комплектации LX, которая включает адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, контроль выезда из полосы, круговой обзор, светодиодные фары, дистанционный запуск двигателя, комбинированный салон, кондиционер и медиасистему с крупным экраном.

Атмосферный двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом, при этом средний расход топлива составляет 9-10 л/100 км.

Напомним, что совсем недавно стало известно о поступлении обновленных внедорожников Land Cruiser 300 от дилера Major Auto, которые стоят на 5 млн рублей больше, чем Land Cruiser Prado 250 в Самаре.

Источник: SpeedMe

Лежнин Роман
Фото:Toyota
17.08.2025 
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+7