Машину Железного Человека продадут на аукционе

Acura выставит уникальный NSX Roadster Железного Человека на аукцион в 2026 году

Acura разработала эксклюзивный NSX Roadster Железного Человека (Тони Старка) специально для фильма «Мстители», который теперь выставят на аукцион.

Acura NSX Roadster Железного Человека

Автомобиль, созданный в студии Acura Design Studio в Лос-Анджелесе, смоделирован по мотивам концептуальной версии NSX второго поколения. Производством занималась студия Trans FX в Окснарде, штат Калифорния.

В процессе сборки команда нашла NSX образца 1991 года с пробегом 405 555 км, который стал основой для родстера, получившего кузов ручной работы, изготовленный из смолы и стекловолокна, заниженную подвеску, специальные сиденья и стильные 18-дюймовые диски.

Acura NSX Roadster Железного Человека

Acura сообщила о намерении выставить автомобиль на аукцион в следующем году, а вырученные средства направит в незнакомую благотворительную организацию.

Acura NSX Roadster Железного Человека

Презентация модели будет проведена на выставке The Quail, A Motorsports Gathering 15 августа, где компания начнет принимать пожертвования от желающих участвовать в торгах.

В дополнение к этому Acura использует Monterey Car Week для празднования 35-летия NSX, на которой также будут представлены NSX-R 1995 года, Zanardi Edition 1999 года и RSX Prototype, предшественник будущего электрического кроссовера.

Источник: Carscoops