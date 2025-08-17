Машину Железного Человека продадут на аукционе
Acura разработала эксклюзивный NSX Roadster Железного Человека (Тони Старка) специально для фильма «Мстители», который теперь выставят на аукцион.
Автомобиль, созданный в студии Acura Design Studio в Лос-Анджелесе, смоделирован по мотивам концептуальной версии NSX второго поколения. Производством занималась студия Trans FX в Окснарде, штат Калифорния.
В процессе сборки команда нашла NSX образца 1991 года с пробегом 405 555 км, который стал основой для родстера, получившего кузов ручной работы, изготовленный из смолы и стекловолокна, заниженную подвеску, специальные сиденья и стильные 18-дюймовые диски.
Acura сообщила о намерении выставить автомобиль на аукцион в следующем году, а вырученные средства направит в незнакомую благотворительную организацию.
Презентация модели будет проведена на выставке The Quail, A Motorsports Gathering 15 августа, где компания начнет принимать пожертвования от желающих участвовать в торгах.
В дополнение к этому Acura использует Monterey Car Week для празднования 35-летия NSX, на которой также будут представлены NSX-R 1995 года, Zanardi Edition 1999 года и RSX Prototype, предшественник будущего электрического кроссовера.
Источник: Carscoops