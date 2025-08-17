#
Машину Железного Человека продадут на аукционе

Acura выставит уникальный NSX Roadster Железного Человека на аукцион в 2026 году

Acura разработала эксклюзивный NSX Roadster Железного Человека (Тони Старка) специально для фильма «Мстители», который теперь выставят на аукцион.

Acura NSX Roadster Железного Человека
Acura NSX Roadster Железного Человека

Автомобиль, созданный в студии Acura Design Studio в Лос-Анджелесе, смоделирован по мотивам концептуальной версии NSX второго поколения. Производством занималась студия Trans FX в Окснарде, штат Калифорния.

В процессе сборки команда нашла NSX образца 1991 года с пробегом 405 555 км, который стал основой для родстера, получившего кузов ручной работы, изготовленный из смолы и стекловолокна, заниженную подвеску, специальные сиденья и стильные 18-дюймовые диски.

Acura NSX Roadster Железного Человека
Acura NSX Roadster Железного Человека
Acura сообщила о намерении выставить автомобиль на аукцион в следующем году, а вырученные средства направит в незнакомую благотворительную организацию.

Acura NSX Roadster Железного Человека
Acura NSX Roadster Железного Человека

Презентация модели будет проведена на выставке The Quail, A Motorsports Gathering 15 августа, где компания начнет принимать пожертвования от желающих участвовать в торгах.

В дополнение к этому Acura использует Monterey Car Week для празднования 35-летия NSX, на которой также будут представлены NSX-R 1995 года, Zanardi Edition 1999 года и RSX Prototype, предшественник будущего электрического кроссовера.

Источник: Carscoops

Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 281
17.08.2025 
Фото:Carscoops
