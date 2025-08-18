Экология
В Россию привезли новый революционный кроссовер: известна цена

В России доступны к покупке первые Xiaomi YU7 Max по цене 6,8 млн рублей

В Россию прибыли первые два экземпляра электрического автомобиля Xiaomi YU7 Max. В Китае ожидание некоторых комплектаций растянулось на целый год.

Один из них выполнен в цвете «Титан» и имеет рыжий контрастный салон. Дизайн машины отличается динамичностью благодаря спортивному карбоновому рулю и торпедо, четырехпоршневым красным суппортам и 20-дюймовым дискам, адаптированным для высоких нагрузок и с вентиляцией.

Второй экземпляр Xiaomi YU7 Max имеет кузов в «Кембрийском» (базальтовом сером) цвете, а салон выполнен в светлых оттенках.

Стоимость каждой модели составляет 6 822 000 рублей. Первые владельцы получат приятные подарочные опции, такие как карбоновые накладки на зеркала и пороги, а также сиденья с нулевой гравитацией, разработанные с учетом анатомии человека.

Эти кресла способствуют поддержанию нейтрального положения позвоночника, что помогает снизить стресс и повысить уровень энергии водителя.

Xiaomi YU7 Max оснащается двумя электромоторами, которые в сумме выдают 690 лошадиных сил и 866 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 253 км/ч.

Электрокар оборудован литий-ионной батареей CATL ёмкостью 101,7 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 760 километров. Быстрая зарядка позволяет зарядить батарею с 10 до 80% всего за 12 минут.

Xiaomi YU7 Max
Xiaomi YU7 Max
Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: Quto

0