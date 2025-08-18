Новый спад после небольшого всплеска: что происходит с российским авторынком

Глава «Автостата» Целиков: Спрос на новые авто снова начал сокращаться

За минувшую неделю в России было реализовано 25,6 тысячи новых автомобилей, сообщает Сергей Целиков, руководитель «Автостата», в своем Telegram-канале.

Относительно предыдущей недели спрос на легковые автомобили снизился на 8%, а по отношению к тому же времени прошлого года он упал на 15%. Продажи легких коммерческих автомобилей также просели на 5% и на 23% соответственно.

Что касается грузовиков массой свыше 3,5 тонн, то их продажи сократились на 4% и на 54%.

В то же время эксперт выразил надежду на то, что вторая половина августа окажется более удачной для российского авторынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: Telegram-канал главы агентства «Автостат» Сергея Целикова