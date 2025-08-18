Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Начались продажи нового китайского автомобиля размером с Оку: известна цена

В Китае выпустят компактный хэтчбек Livan Smurf стоимостью 400 тыс. рублей

Микромобиль Livan Smurf будет скоро представлен на китайском рынке. Автомобиль имеет длину 3100 мм, ширину 1558 мм и высоту 1610 мм. Колесная база составляет 2015 мм, а снаряженная масса равна 815 кг.

Рекомендуем
Современный бизнес-класс или советская Волга? Тест-сравнение

По размерам модель напоминает известную в России Оку и вмещает четырех человек.

Внутреннее оформление доступно в трех цветовых вариантах: «Сакура Розовая», «Замковый Серый» и «Лесной Зеленый». Салон Livan Smurf включает в себя двухспицевое рулевое колесо, поворотный селектор для переключения передач и «парящий» центральный экран для информационно-развлекательной системы.

Электромобиль будет оснащен 41-сильным электродвигателем TZ160X30C производства компании Zhejiang Aosweier Electric Technology Co. Максимальная скорость Livan Smurf достигает 100 км/ч, а емкость его аккумуляторной батареи составляет 17 кВтч, обеспечивая запас хода до 200 км.

Стоит такая модель $5000 (около 400 тыс. рублей по текущему курсу).

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Livan Smurf
Livan Smurf
Livan Smurf

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 9095
18.08.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0