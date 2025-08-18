Начались продажи нового китайского автомобиля размером с Оку: известна цена

В Китае выпустят компактный хэтчбек Livan Smurf стоимостью 400 тыс. рублей

Микромобиль Livan Smurf будет скоро представлен на китайском рынке. Автомобиль имеет длину 3100 мм, ширину 1558 мм и высоту 1610 мм. Колесная база составляет 2015 мм, а снаряженная масса равна 815 кг.

По размерам модель напоминает известную в России Оку и вмещает четырех человек.

Внутреннее оформление доступно в трех цветовых вариантах: «Сакура Розовая», «Замковый Серый» и «Лесной Зеленый». Салон Livan Smurf включает в себя двухспицевое рулевое колесо, поворотный селектор для переключения передач и «парящий» центральный экран для информационно-развлекательной системы.

Электромобиль будет оснащен 41-сильным электродвигателем TZ160X30C производства компании Zhejiang Aosweier Electric Technology Co. Максимальная скорость Livan Smurf достигает 100 км/ч, а емкость его аккумуляторной батареи составляет 17 кВтч, обеспечивая запас хода до 200 км.

Стоит такая модель $5000 (около 400 тыс. рублей по текущему курсу).

Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.

Источник: CarNewsChina