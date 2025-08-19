Все больше водителей отказываются от новых авто в пользу подержанной «классики»
С каждым годом всё больше автомобилистов отказываются от новых моделей, представленных в автосалонах, в пользу подержанных ретроавто. Такие машины вновь привлекают внимание и вызывают массовый интерес, как это было 30 лет назад.
Ранее старые автомобили воспринимались как архаизм, обычно их покупали для запчастей или в качестве первой машины для обучения вождению. Однако сейчас они стали частью культурного наследия, и вокруг них формируются специальные группы и форумы коллекционеров, а также проводятся ежегодные выставки.
Согласно мнению специалистов портала 110KM, причина кроется в характере этих автомобилей. Современные автомобили, хотя и оснащены передовыми технологиями, лишены души. В то время как старый Mercedes или Volvo представляют собой не просто подержанную машину, а надежный автомобиль с большим запасом прочности. Классические советские седаны и универсалы также отличаются надежностью.
Они не оборудованы системами ABS, климат-контролем или электронными помощниками. Однако именно это и привлекает: водитель ощущает связь с дорогой, машиной, звуком двигателя. Всё это делает поездку настоящим приключением.
|
Ранее «За рулем» сообщал, что автопроизводители в России меняют ценовую политику.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: 110KM