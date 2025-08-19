#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Почему лето стало горячей порой для профессиональных перегонщиков автомобилей

Автоперегонщики в цене: спрос на доставку машин из-за границы взлетел на 14%

Летний сезон традиционно становится горячей порой для перегона автомобилей — как между городами, так и из-за рубежа.

Рекомендуем
Лада Веста 1.6 с роботом: подсчитали все расходы за 10 лет

Длинный световой день, сухие дороги без реагентов и гололеда делают перевозку безопаснее, а автодилеры активно закупают машины к осеннему сезону. В результате спрос на услуги перегонщиков резко взлетел.

По данным Авито Услуг, в июне-июле 2025 года интерес к междугородним перевозкам авто вырос на 34% по сравнению с апрелем-маем, а число предложений от перевозчиков увеличилось в 5,3 раза.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Но особенно заметен всплеск спроса на международные перегоны – россияне стали на 14% чаще искать специалистов, готовых доставить машину из другой страны.

Также на подъеме сегмент автовозов – транспортировки авто на спецплатформах. Запросы на междугородние перевозки выросли на 5%, а количество предложений — на 57%.

Таким образом, рынок перегона и транспортировки автомобилей переживает сезонный бум, и спрос на эти услуги продолжает расти.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 142
19.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0