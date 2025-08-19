Почему лето стало горячей порой для профессиональных перегонщиков автомобилей

Автоперегонщики в цене: спрос на доставку машин из-за границы взлетел на 14%

Летний сезон традиционно становится горячей порой для перегона автомобилей — как между городами, так и из-за рубежа.

Длинный световой день, сухие дороги без реагентов и гололеда делают перевозку безопаснее, а автодилеры активно закупают машины к осеннему сезону. В результате спрос на услуги перегонщиков резко взлетел.

По данным Авито Услуг, в июне-июле 2025 года интерес к междугородним перевозкам авто вырос на 34% по сравнению с апрелем-маем, а число предложений от перевозчиков увеличилось в 5,3 раза.

Но особенно заметен всплеск спроса на международные перегоны – россияне стали на 14% чаще искать специалистов, готовых доставить машину из другой страны.

Также на подъеме сегмент автовозов – транспортировки авто на спецплатформах. Запросы на междугородние перевозки выросли на 5%, а количество предложений — на 57%.

Таким образом, рынок перегона и транспортировки автомобилей переживает сезонный бум, и спрос на эти услуги продолжает расти.