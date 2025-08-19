#
Новые кроссоверы российской сборки появились у дилеров

Флагманские Tenet T8 заметили на парковке у здания дилера в Москве

Несколько товарных кроссоверов Tenet T8 были замечены на стоянке у дилерского центра в Москве, сообщает источник.

Дебют Tenet T8: что мы знаем о новом кроссовере из Калуги? Смотрите в видео «За рулем»

Напомним, Tenet T8 – это флагманская модель российского прокси-бренда Tenet, являющаяся перелицованной копией Chery Tiggo 8 Plus. Интересно, что первой в производство по полному циклу на калужском заводе «АГР Холдинг» (бывший Volkswagen) была запущена другая модель – стоящая на ступеньку ниже Tenet T7, она же Chery Tiggo 7 Pro. Но известно, что до этого обе модели собирались на предприятии крупноузловым методом.

Tenet T8 в ходе июльской презентации
Tenet T8 в ходе июльской презентации
Что касается Tenet T8, то этот семиместный кроссовер был анонсирован для рынка России в конце июля 2025 года. Известно, что как раз в июле 2025 года первые три кроссовера Tenet T8 уже были зарегистрированы в ГИБДД.

Под капотом – двухлитровый двигатель (197 л.с.), который сочетается с роботом и полным приводом. Как рассказывал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, в салоне – простор, три ряда сидений и багажник до 1930 литров; достойная эргономика: удобная посадка, регулируемый руль и продуманные мелочи. Цены пока не названы, но для ориентира: Chery Tiggo 8 Pro Max сегодня оценивается в 3–3,7 млн рублей.

Источник:  Известия
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5010
19.08.2025 
