Для самокатов хотят ввести ОСАГО: что об этом известно
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил создать аналог обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Копия письма к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной была передана агентству ТАСС.
В своем телеграм-канале Нилов отметил, что в настоящее время нет предусмотренных компенсаций за ущерб, нанесенный третьим лицам, а также за повреждения имущества и инфраструктуры в случае аварий с участием СИМ.
В прошлом году в стране произошло около 4,5 тыс. аварий с их участием, что привело к гибели 50 человек.
В связи с вышеизложенным Нилов предложил внедрить систему долгосрочного страхования жизни пользователей и их ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО.
Это предполагает создание специфического страхового продукта, который пользователи СИМ могли бы приобретать добровольно, включая защиту жизни и здоровья, а также компенсации за ущерб, причиненный третьим лицам, их имуществу или инфраструктуре.
