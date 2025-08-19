#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Не боится жары и морозов: в Россию привезут новый экономичный внедорожник

Марка iCaur уточнила сроки дебюта внедорожника V27 в России

Гибридный внедорожник iCaur V27 выйдет на российский рынок в первой половине 2026 года, став первой моделью бренда в стране.

Рекомендуем
Лада Веста 1.6 с роботом: подсчитали все расходы за 10 лет

Компания также поделилась деталями о последовательной гибридной силовой установке (REEV) нового внедорожника, сообщая, что она обеспечит эффективную работу при температуре от −35 °C до +60 °C.

Представители iCaur отметили, что в условиях снежных городов пользователи ценят быструю реакцию и тихую работу электропривода, тогда как для дальних поездок важна возможность быстрой подзарядки.

В iCaur V27 бензиновый двигатель внутреннего сгорания будет выполнять роль генератора и увеличителя запаса хода, в то время как движение обеспечивает электрический агрегат.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
iCaur V27
iCaur V27

Модель была впервые представлена 5 августа и будет доступна как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях.

В последнем случае комбинированная мощность гибрида составит 455 л.с., а заряда батареи хватит на 200 км пробега. Для российского рынка предусмотрено усиление подвески и улучшение терморегуляции.

iCaur V27
iCaur V27
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:iCaur
Количество просмотров 63341
19.08.2025 
Фото:iCaur
Поделиться:
Оцените материал:
0