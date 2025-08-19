Не боится жары и морозов: в Россию привезут новый экономичный внедорожник

Марка iCaur уточнила сроки дебюта внедорожника V27 в России

Гибридный внедорожник iCaur V27 выйдет на российский рынок в первой половине 2026 года, став первой моделью бренда в стране.

Компания также поделилась деталями о последовательной гибридной силовой установке (REEV) нового внедорожника, сообщая, что она обеспечит эффективную работу при температуре от −35 °C до +60 °C.

Представители iCaur отметили, что в условиях снежных городов пользователи ценят быструю реакцию и тихую работу электропривода, тогда как для дальних поездок важна возможность быстрой подзарядки.

В iCaur V27 бензиновый двигатель внутреннего сгорания будет выполнять роль генератора и увеличителя запаса хода, в то время как движение обеспечивает электрический агрегат.

iCaur V27

Модель была впервые представлена 5 августа и будет доступна как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях.

В последнем случае комбинированная мощность гибрида составит 455 л.с., а заряда батареи хватит на 200 км пробега. Для российского рынка предусмотрено усиление подвески и улучшение терморегуляции.

iCaur V27

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.